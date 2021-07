Lapo Elkann risponde alle accuse: “Ho sempre fatto male a me stesso, non agli altri”

Lapo Elkann ha replicato alle critiche da cui è stato travolto dopo aver espresso il suo parere sul caso Travaglio-Draghi.

Lapo Elkann ha risposto alle critiche che lo hanno interessato nei giorni scorsi a causa di un suo commento su quanto affermato da Marco Travaglio sul presidente Mario Draghi.

Lapo Elkann replica alle accuse

Da sempre il rampollo della famiglia Agnelli Lapo Elkann è considerato un personaggio controverso: dagli abusi di sostanze alla rehab, passando per il finto rapimento da lui inscenato per chiedere un riscatto alla sua famiglia e, infine, l’incidente d’auto a Tel Aviv in cui ha quasi rischiato di perdere la vita.

Nei giorni scorsi Elkann è balzato alle cronache per aved ceduto il controllo della sua società, Garage Italia, alla holding svizzera Youngtimers (di cui lui stesso è uno dei principali azionisti) e a seguire ha scritto un post sul caso Travaglio-Draghi che non ha mancato di generare polemiche.

“Travaglio è il signore dei Sith dell’insulto: riesce ad attaccare i vivi, ma non si tira indietro quando c’è da attaccare anche i morti.

È il megafono di una parte di establishment che odia, insulta, sbeffeggia. Ai loro fan sembrano grandi, ma in realtà sono piccolissimi”, ha scritto il rampollo della famiglia Agnelli via Twitter. Il suo messaggio ha ricevuto la replica del giornalista del Fatto Quotidiano Ettore Boffano, che via social ha commentato: “Lapo Elkann va lasciato stare. Dovrebbe vergognarsi di se stesso, e dovrebbero vergognarsi coloro che gli sono vicini e non gli impediscono di dire e fare stro**ate.

Ma va trattato con pietà”. Lo stesso Elkann ha personalmente replicato scrivendo: “Caro giornalista del Fatto Quotidiano, io sono quello che sono e molte volte sono caduto facendo del male soprattutto a me stesso. C’è invece chi fa male agli altri sperando che nel male che provoca troverà la propria felicità. Bisogna perdonare chi ha il cuore amaro. Pace”.

Lapo Elkann dopo l’incidente

Dopo l’incidente di cui è stato protagonista nel 2019 e dopo gli scandali di cui è stato protagonista, Elkann ha dichiarato di voler cambiare vita e così ha dato vita ad una fondazione benefica a suo nome, con cui ha dichiarato di voler aiutare i giovanissimi che – a suo dire come lui – hanno vissuto abusi e difficoltà.

Lapo Elkann: la fidanzata

Oggi Elkann è legato sentimentalmente all’ex pilota portoghese Joana Lemos. I due hanno manifestato il desiderio di convolare a nozze una volta terminata l’emergenza Coronavirus.