LaPolonia chiede indagine penale per operatori umanitari uccisi a Gaza

Roma, 5 apr. (askanews) – Il viceministro degli Esteri polacco, Andrzej Szejna, ha detto di aver chiesto a Israele di condurre un’indagine penale sull’uccisione di sette operatori umanitari, tra cui un cittadino polacco, in un attacco aereo a Gaza. “Vogliamo che i procuratori (polacchi) siano coinvolti nelle spiegazioni e nell’intero procedimento penale e disciplinare per i soldati responsabili di questo… omicidio”, ha dichiarato Szejna dopo che l’inviato di Israele a Varsavia è stato convocato e ha protestato formalmente per lo sciopero dei lavoratori della World Central Kitchen, l’organizzazione di cui facevano parte gli operatori uccisi.