L’appello di Leonardo Greco: “Non sono un no Vax, qualcuno mi aiuti!”

Lo sfogo social dell'ex tronista di Uomini e Donne su Instagram: "Dopo la prima dose sono stato molto male, ora il centro vaccinale non mi rilascia il Green pass. È assurdo!"

“Tutto questo ha del surreale”. L’ex tronista di Uomini e Donne, Leonardo Greco, si è lasciato andare ad un lungo sfogo sul suo profilo Instagram contro il centro in cui aveva fatto la prima dose di vaccino anti Covid.

Leonardo Greco: lo sfogo

“Quello che mi sta accadendo è a dir poco allucinante! Vi prego di condividere questo video perché mi sento preso in giro. Qua davvero si sta giocando con la salute e la libertà delle persone. È dal 7 agosto che sono in questo limbo”.

Greco racconta di essere stato molto male dopo aver fatto la prima dose di vaccino anti Covid-19, avendo avuto febbre, dolori al petto e difficoltà respiratorie. Sintomi fortunatamente risolti in appena un paio di giorni.

Dopo essersi recato regolarmente allo stesso centro vaccinale per la seconda dose, il medico ha consigliato a Leonardo di evitare di sostenere il richiamo a causa della quantità di anticorpi già elevata che aveva. Il dottore ha quindi rilasciato un foglio che attestava l’esonero di Greco dalla seconda dose, ma da quel momento l’ex tronista non ha mai ricevuto il Green pass.

“Per risolvere il problema ho contattato l’ATS e i vari numeri verdi, ma niente! Sono tornato tornato al centro vaccinale per manifestare il mio disappunto e mi hanno indirizzato verso l’ospedale.

Lì mi hanno rilasciato l’esenzione della certificazione Covid, in cui c’era scritto che io non avrei dovuto fare la seconda dose almeno fino a fine anno. Esenzione che il dottore del centro vaccinale si è però rifiutato di firmare!”

Il parere contrario del dottore

Il dottore del centro vaccinale in cui si è svolta tutta questa vicenda si è giustificato dicendo che non si voleva prendere la responsabilità di esonerare qualcuno che non aveva lui stesso visitato precedentemente.

A nulla sono servite le parole di Greco, a quel punto davvero esasperato: “Non sono io che non voglio fare la seconda dose, siete voi, in questo stesso centro, che mi avete esonerato, non sta parlando con un no Vax!”. Poi tuona ancora contro il dottore: “Lei non si vuole prendere la responsabilità di esonerarmi dalla seconda dose, ma si prende quella di vaccinarmi nonostante il parere contrario di quattro suoi colleghi. Mi dica lei cosa devo fare!”

A nulla sono servite però le lamentele, questa volta davvero giustificate, dell’ex tronista, che non ha ancora risolto i suoi problemi, non ha ancora ricevuto nessun Green pass, e non sa se dovrà o meno fare la seconda dose di vaccino.