L'appello di Lula a Meloni e Macron per l'accordo Ue-Mercosur

Brasilia, 17 dic. (askanews) – Un appello a Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron affinché “si assumano le responsabilità” per la firma dell’accordo di libero scambio fra Ue e Mercosur, che Brasilia spera arrivi sabato durante un vertice fra l’Ue e il blocco sudamericano che si terrà a Foz do Iguaçu, in Brasile. A lanciarlo è stato il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva, durante un incontro con esponenti di un foro di partecipazione sociale a Brasilia.

“Spero che il mio amico Macron e la prima ministra dell’Italia Meloni, insomma, si assumano la responsabilità sabato, io andrò a Foz do Iguaçu, per partecipare a una riunione dell’Unasur con la partecipazione dell’Unione Europea, spero che portino la buona notizia che firmeranno l’accordo e che non avranno paura, insomma, di perdere competitività rispetto al popolo brasiliano”, ha detto Lula riferendosi alle decisioni che i leader dei paesi dell’Ue devono prendere in merito durante il Consiglio europeo (vertice dei capi di Stato e di governo dell’Ue) in programma domani e venerdì a Bruxelles, cioè se dare o meno mandato alla Commissione europea per firmare l’accordo nel weekend.

La Francia in particolare, insiste per un rinvio della decisione al 2026 e sul fatto che non intende firmare la bozza di accordo Ue-Mercosur così com’è. Macron – riportano i media francesi – ha nuovamente ribadito lunedì sera a Berlino ai leader dell’Ue la sua opposizione, secondo quanto riferito dal suo entourage. “Il presidente (Macron, ndr) è stato molto chiaro con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa sul fatto che, allo stato attuale, le condizioni non sono sufficienti per proteggere gli agricoltori francesi”, hanno indicato fonti vicine al capo dell’Eliseo.