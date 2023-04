Il sunto è che nessuno la tocchi e che si cerchi una strada alternativa, arriva l’appello di Ornella Muti sull’orsa JJ4: “Abbatterla sarebbe da folli”. L’attrice spiega che quella di uccidere l’animale non è un soluzione accettabile. La muti ha voluto lanciare il suo appello su AdnKronos: ”Ci sono tante organizzazioni che possono mettere questo animale in un posto sicuro, abbatterlo sarebbe veramente folle!”.

L’appello di Ornella Muti sull’orsa JJ4

E quello che chiede la Muti è rivolto al presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che in seguito alla cattura dell’orsa Jj4 ha emesso una ordinanza di abbattimento. Quell’ordinanza è sotto sospensiva del Tar di Trento fino alla udienza fissata per l’11 maggio. Sabato scorso l’attrice era a Roma assieme alla figlia Naike Rivelli per la manifestazione indetta dalle associazioni animaliste contro la caccia intitolata “Gli animali selvatici non si toccano”.

“Ripopolamento a quote troppo basse”

Ha incalzato la Muti nel dare la sua visione sulla vicenda: ”Abbiamo voluto ripopolare di orsi il Trentino perché servono ma lo abbiamo fatto a una quota troppo bassa ed è normale che possano avvicinarsi alle città”. E in chiosa: “Trovo assurdo che un animale venga ucciso solo perché ha fatto l’animale”.