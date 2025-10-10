L'appello urgente di Tuvalu per l'azione climatica e il supporto internazionale

Il cambiamento climatico sta colpendo duramente Tuvalu, un piccolo stato insulare situato tra l’Australia e le Hawaii. Con un’altitudine media di meno di un metro sopra il livello del mare, i suoi abitanti affrontano una crisi esistenziale a causa dell’innalzamento delle acque. Durante un’intervista con Al Jazeera, il Ministro del Cambiamento Climatico, Maina Talia, ha espresso la necessità di un intervento immediato e di un impegno reale da parte della comunità internazionale per garantire la sopravvivenza del popolo tuvaluano.

La nazione, composta da nove atolli e isole, non cerca solo di proteggere il proprio territorio, ma esplora anche nuove strade diplomatiche per preservare la propria sovranità. Talia ha sottolineato che la costruzione di barriere marittime e la riqualificazione del terreno sono le priorità assolute, data la minaccia imminente rappresentata dal cambiamento climatico.

Richiesta di finanziamenti climatici

Talia ha evidenziato che il finanziamento climatico è cruciale per la sopravvivenza della nazione. Ha dichiarato: “Non possiamo permetterci di procrastinare ulteriormente. Abbiamo bisogno di fondi ora, non tra due o tre anni.” La questione del finanziamento sarà centrale al prossimo incontro delle Nazioni Unite sul clima, il COP30, che si terrà in Brasile.

Durante l’ultimo incontro COP, molti delegati sono rimasti delusi dall’obiettivo di finanziamento climatico di 300 miliardi di dollari, considerato insufficiente. Talia ha descritto la conferenza come un evento che sembra favorire le nazioni produttrici di petrolio, le quali tentano di silenziare le voci dei paesi in via di sviluppo. “Prendono il controllo della narrazione e cercano di diluire i testi proposti,” ha aggiunto.

La necessità di un cambiamento di narrazione

È fondamentale che il mondo riconosca l’importanza del finanziamento per la sopravvivenza di Tuvalu. Talia ha ribadito il principio del chi inquina paga, esortando le nazioni più ricche a farsi carico delle loro responsabilità. “È frustrante vedere gli investimenti globali miliardari in conflitti e armi, mentre il nostro paese deve affrontare una minaccia esistenziale,” ha dichiarato.

Iniziative globali e culturali di Tuvalu

Nonostante le difficoltà interne, Tuvalu cerca di contribuire alla lotta globale contro il cambiamento climatico. Il paese è all’avanguardia nella proposta di un trattato di non proliferazione dei combustibili fossili, con 16 nazioni che hanno già firmato. Talia ha affermato che la Colombia ospiterà la prima conferenza internazionale per la graduale eliminazione dei combustibili fossili nel prossimo anno.

Un’altra iniziativa chiave è l’intento di includere l’intero patrimonio culturale di Tuvalu nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Talia ha fatto una prima proposta per questo riconoscimento, sottolineando l’importanza di salvaguardare la cultura e i valori del suo popolo in caso di sparizione dell’isola.

Il futuro di Tuvalu e la cooperazione con l’Australia

Il recente accordo di cooperazione con l’Australia include un visto per la migrazione legato ai cambiamenti climatici. Tuttavia, Talia non vede questo come una fuga dalla crisi climatica, ma piuttosto come un’opportunità per formare i cittadini tuvaluani e migliorare le loro competenze. “Vogliamo che tornino a casa con un’istruzione e una formazione adeguate,” ha affermato.

Inoltre, un recente verdetto della Corte Internazionale di Giustizia ha messo in evidenza la responsabilità degli stati nel combattere il cambiamento climatico e nel proteggere le popolazioni vulnerabili. Talia ha commentato che questa decisione segna un cambiamento significativo nel dibattito sul clima, sottolineando la necessità di rendere conto alle nazioni industrializzate per le loro azioni.