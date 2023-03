L'Aquila, Biondi: finalmente finanziamenti stabili per ripartire

Roma, 29 mar. (askanews) – “Per anni abbiamo dovuto battere i pugni per farci ascoltare da Roma. Finalmente nell’ultima legge di bilancio, tra le altre cose, sono stati raddoppiati gli stanziamenti per l’equilibrio di bilancio del Comune e sono state date certezze al nostro personale e superare l’annoso del precariato. Oggi la città gode di finanziamenti stabili”, lo ha detto questa mattina il sindaco di L’Aquila Pierluigi Biondi, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post.

“A inizio anno questo governo ha anche introdotto le misure per cui la ricostruzione pubblica della città avrà le stesse norme semplificate previste per il Pnrr, un passaggio fondamentale per velocizzare la ripresa. Oggi L’Aquila è una realtà molto viva anche economicamente, stiamo registrando un rilancio di alcuni settori come le telecomunicazioni, le imprese innovative e il commercio. Ancora non è una città normale, ma bisogna avere la capacità politica di interpretare i cambiamenti e governarli, sfruttando la presenza di una maggiore regolamentazione, la cui assenza abbiamo molto sofferto negli anni del post terremoto”.