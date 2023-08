L'Aquila celebra la Perdonanza, il "primo Giubileo della storia"

L’Aquila, 2 ago. (askanews) – L’Aquila è pronta a celebrare la Perdonanza Celestiniana, rito solenne istituto nel 1294 da Papa Celestino V per concedere l’indulgenza plenaria a tutti coloro che attraversano la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Una manifestazione storico religiosa di rilievo internazionale, che nel 2019 è stata proclamata Patrimonio Immateriale Culturale dell’Umanità Unesco nel 2019, e che all’ultima edizione è stata celebrata per la prima volta nella storia dal Pontefice.

“Un evento dal valore straordinario perchè arriva alla chiusura di un anno giubilare che ha caratterizzato la città di L’Aquila, a seguito di un evento unico nella storia della nostra tradizione, dell’apertura della porta Santa da parte di Sua Santità Papa Francesco – racconta ad askanews Pierluigi Biondi, sindaco di L’Aquila -. E’ stato un anno intenso in cui abbiamo lavorato per far conoscere ancora di più e ancora meglio il messaggio universale di Celestino V e la forza evocatrice che il primo Giubileo della storia può rappresentare e rappresenta non soltanto per la nostra comunità ma per tutta la nazione e anche oltre i confini dell’Italia”.

Così, dal 23 al 30 agosto, L’Aquila diventerà palcoscenico internazionale della cultura per una settimana ricca di appuntamenti come concerti, spettacoli e rievocazioni storiche: “Sarà un’edizione caratterizzata naturalmente da eventi importanti, di qualità ma con sobrietà come siamo stati abituati a fare – evidenzia il sindaco Biondi -. La città è pronta ad accogliere nuovamente questo rito e lo fa in una veste rinnovata perché nel frattempo non si è interrotto il percorso di rinascita”.

Tra gli artisti che quest’anno saliranno sul palcoscenico Gianni Morandi, Negramaro, Teo Teocoli, Mahmood, Mr. Rain, Coma_Cose, Alfa, Paola Turci, Albano Carrisi insieme a tanti altri ospiti nazionali e internazionali. “L’Aquila si presenta con il suo vestito buono all’Italia e al mondo – puntualizza ancora il primo cittadino -. E noi aspettiamo gli italiani e tutti coloro che vengono da ogni parte del mondo per la 729esima Perdonanza Celestiniana”.