“L’arancio” il nuovo singolo di Lorenzo Santangelo

Milano, 9 dic. (askanews) – “L’arancio” ((Lungomare – Believe) è il nuovo singolo di Lorenzo Santangelo. Per il cantautore romano un ritorno alle radici linguistiche e familiari.

Da venerdì 10 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica. Prodotto da Filippo Raspanti per Sphere Music International, “L’arancio” è il nuovo singolo del cantautore romano Lorenzo Santangelo. L’autore, dopo aver vissuto molti anni all’estero, riscopre le sue radici utilizzando per la prima volta il proprio dialetto in un viaggio emozionale che ha come traccia un immaginario monologo del nonno.

“‘L’arancio’ è nata in maniera del tutto naturale, come se scriverla in quel preciso momento della mia vita fosse la cosa più normale del mondo. È stato emozionante crearla, perché solo scrivendola mi sono accorto del legame indissolubile che c’è tra me e mio nonno, che non c’è più da tanti anni, e mi è venuto spontaneo utilizzare il mio dialetto, come si fa in famiglia. È una canzone un po’ strana, non ha la classica struttura “strofa/ritornello”, e di sicuro non strizza l’occhio alla moda.

È una canzone onesta, per niente furba, che cerca soltanto di emozionare e di lasciare un segno un po’ più profondo, a prescindere da like e stream”, ha spiegato l’artista

Il videoclip di “L’arancio” è stato girato in Toscana in un casale di campagna dell’800 da Gabriele Paoli.