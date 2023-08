Milano, 24 ago. (askanews) – “Da questa mattina presto abbiamo iniziato a trasportare i materiali per allestire il cantiere per iniziare le operazioni di pulitura e rimozione degli atti vandalici. Abbiamo dovuto temporeggiare per avviare l’attività per permettere alle forze dell’ordine di avviare le indagini”. Così l’architetto degli Uffizi, Elena Pozzi, spiega lo stato dei lavori dopo che la superficie dei pilastri del Corridoio Vasariano, è stati vandalizzato a Firenze.