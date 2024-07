L'arido deserto di Atacama in Cile diventa un prato fiorito

Atacama, 11 lug. (askanews) - Il deserto di Atacama, il più arido del pianeta, si veste di fiori viola e bianchi su un'area di diversi chilometri, grazie alle insolite piogge registrate in questa zona del nord del Cile. Il fenomeno, che non si vedeva in questo periodo dell'anno dal 2015, ha sorpres...