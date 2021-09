L’arredo per casa e ufficio è più conveniente con Garneroarredamenti.com, 8.000 articoli ai migliori prezzi

L’arredamento dei migliori brand ai prezzi più bassi d’Italia con reso facile e spedizioni assicurate. Scopri tutti i vantaggi di Garnero Arredamenti.

Due anni di garanzia, sconti anche del 70%, imballi sicuri, spedizione assicurata e opzione di pronta consegna associati a un’offerta di oltre 8.000 prodotti dei migliori brand ai prezzi più bassi d’Italia. Sono solo alcune delle principali prerogative di Garnero Arredamenti, www.garneroarredamenti.com. L’e-shop dell’arredo per ogni ambiente: dagli armadi con ante scorrevoli all’arredo ufficio, passando per camere da letto complete e mobile tv. Le recensioni verificate da Trustpilot di oltre 2.890 clienti sono la dimostrazione dell’alta soddisfazione associata a ogni acquisto.

Sono in realtà più di 100.000 i clienti che hanno approfittato di Garnero Arredamenti per dare forma al proprio progetto d’arredo. La media di 4,9/5 su Trustpilot testimonia il valore di un’offerta in cui s’unisce qualità e competitività dei prezzi. Una logica di vendita che risponde a una visione della bellezza non percepita più come un lusso ma come una vera necessità.

Alla formula vincente adottata dallo store concorre l’autorevolezza dei migliori brand del settore presenti in catalogo, accompagnati da due anni di garanzia. Le spedizioni sono assicurate e diventano gratuite per un’ampia selezione della proposta.

Bastano davvero pochi tap sullo schermo del proprio smartphone per ricevere subito a casa armadi ad ante scorrevoli, piani cottura, cappe aspiranti, tavoli consolle allungabili, mobili bagno, specchi, comodini. E poi anche camerette per bambini, scrivania ufficio, sedie per sala d’attesa, mensole, scarpiere, tende da sole, dondolo per giardino, lettini per esterni e altro ancora. Trovare il mobile dei propri sogni è semplice anche grazie alle alternative che riguardano lo stile, con design classici e moderni, ma anche di ispirazione industriale e shabby chic. Tutto quello che serve per dare forma all’arredo perfetto per casa e ufficio.

È stata dedicata una sezione del catalogo agli articoli in pronta consegna. Chi invece è alla ricerca del massimo risparmio non può che scoprire le offerte Outlet: mobili a prezzi di realizzo per rinnovo magazzino. La sicurezza contraddistingue ogni momento dell’online shopping, incluse ovviamente le operazioni pertinenti l’acquisto. Come metodi di pagamento sono adottati contrassegno, bonifico bancario, carte di credito, pagamento rateale grazie a Scalapay, nonché PayPal.

Un ulteriore elemento che concorre al piacere di scegliere Garnero Arredamenti è la preparazione del customer care, accessibile anche via chat online. Ogni anno più di 21.000 clienti scelgono del resto l’arredo conveniente di www.garneroarredamenti.com: mobili al miglior prezzo del mercato con garanzia minima di due anni su tutti i prodotti.

