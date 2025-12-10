L'arresto di Luigi Mangione: ecco il video inedito

Milano, 10 dic. (askanews) – La polizia di Altoona, Pennsylvania, ha diffuso questo filmato ripreso dalla bodycam di un agente: si tratta dell’arresto di Luigi Mangione, accusato di aver ucciso a sangue freddo Brian Thompson, il direttore della più grande compagnia assicurativa sanitaria americana in mezzo a una strada di New York.

L’arresto è avvenuto il 9 dicembre 2024 in un McDonald’s.

Mangione, 27 anni, si è dichiarato non colpevole delle accuse di omicidio a livello statale e federale. L’udienza preliminare, che riprende giovedì per il sesto giorno, riguarda solo il caso per lo stato di NY. Nel caso federale i pubblici ministeri chiedono la pena di morte.

Secondo l’accusa, Mangione fuggì a Newark, nel New Jersey, subito dopo la sparatoria e prese un treno per Filadelfia. Tra le prove mostrate all’udienza preliminare c’erano un abbonamento ai trasporti pubblici di Filadelfia acquistato alle 13:06 – poco più di sei ore dopo la sparatoria – e un biglietto per un autobus Greyhound, prenotato a nome di Sam Dawson, in partenza da Filadelfia per Pittsburgh.

Una nota con l’intestazione “12/8” elenca una serie di compiti, tra cui acquistare una macchina fotografica digitale e accessori, “pasto caldo + bottiglie d’acqua” e “sacchi della spazzatura”. Alla voce “12/9”, ovvero il giorno dell’arresto di Mangione, la nota prevede “Sheetz”, una catena di minimarket con sede ad Altoona. Alla voce “COSE DA FARE in futuro”, c’è anche un “kit di sopravvivenza”.