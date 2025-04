Roma, 26 apr. (askanews) – L’arrivo all’aeroporto di Fiumicino dell’Air Force One con Donald Trump e la first lady Melania Trump per il funerale di Papa Francesco. E’ il primo viaggio all’estero del presidente usa da quando è tornato alla Casa Bianca in gennaio; dovrebbe trattenersi a Roma solo poche ore ma non sono esclusi incontri diplomatici a margine delle esequie.