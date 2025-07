L'arrivo del Papa a Castel Gandolfo, saluta e stringe mani per strada

Roma, 6 lug. (askanews) – Nelle immagini, l’arrivo di Papa Leone XIV nella residenza estiva di Castel Gandolfo dove trascorrerà due settimane di riposo a Villa Barberini.

Un ritorno alla tradizione, dopo Papa Francesco che aveva scelto di rimanere in Vaticano durante l’estate. Prevost, arrivato il 6 luglio, è stato accolto dal vescovo di Albano, monsignor Vincenzo Viva, e dal sindaco di Castel Gandolfo, Alberto De Angelis; dopo aver lasciato l’auto ha percorso un breve tragitto a piedi fermandosi a stringere mani e a salutare la gente.

Più tardi si è affacciato dalla terrazza della villa e ha salutato ancora i fedeli presenti che hanno ricambiato con calore e affetto. Tutta Castel Gandolfo, sui Castelli Romani, è in fermento per il ritorno di un Pontefice in vacanza qui.