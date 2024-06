L'arrivo di Bergoglio al G7 in Puglia, è la prima volta per un papa

L'arrivo di Bergoglio al G7 in Puglia, è la prima volta per un papa

Roma, 14 giu. (askanews) - Papa Francesco atterra in elicottero al vertice del G7 in Puglia e viene accolto dalla premier Giorgia Meloni. È la prima volta che un pontefice prende parte all'incontro del Gruppo dei 7. "Come sta?", ha chiesto il Papa a Meloni. "Siamo ancora vivi", ha replicato la pre...