L'arrivo di Giorgia Meloni a Kiev: "Giusto e necessario esserci"

Roma, 21 feb. (askanews) – “Era giusto e necessario esserci, ribadire la posizione del governo italiano e forse rendersi conto anche personalmente di quello che serve a un popolo che si batte per la libertà”: lo ha detto Giorgia Meloni, al suo arrivo in treno a Kiev, dove è stata accolta dalle autorità ucraine. “Portare la solidarietà, la presenza, è sempre diverso vederlo con i propri occhi e “penso che possa aiutare anche gli italiani” ha aggiunto la presidente del Consiglio, che vedrà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e visiterà alcuni luoghi simbolo della guerra in Ucraina, come Bucha e Irpin.

Meloni è arrivata nella capitale a bordo di un treno partito la scorsa notte, intorno all’una, dalla stazione polacca di Przemysl, vicino al confine ucraino.