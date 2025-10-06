L'arrivo di Greta Thunberg e altri attivisti della Flotilla ad Atene

Atene, 6 ott. (askanews) – È stata accolta dagli slogan “Libertà per la Palestina” e “Viva viva la Flotilla!” l’arrivo all’aeroporto di Atene dei militanti della Global Sumud Flotilla, tra cui Greta Thunberg, espulsi da Israele dopo l’arresto durante la missione diretta a Gaza.

Secondo il ministero greco degli Esteri, 161 attivisti sono atterrati all’aeroporto internazionale di Atene con un “volo speciale di rimpatrio”.

A bordo, “27 cittadini greci che avevano partecipato alla Flotilla Global Sumud” e “134 cittadini provenienti da 15 Paesi europei”.

Israele aveva annunciato in giornata l’espulsione di 171 persone, tra cui la giovane attivista svedese, affermando che le imbarcazioni avevano violato la zona interdetta di Gaza. Tra gli espulsi, cittadini di Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Germania, Svezia, Polonia e Stati Uniti.

La Flotilla Global Sumud era salpata da Barcellona a inizio settembre con l’obiettivo di rompere il blocco israeliano e consegnare aiuti umanitari a Gaza.

La marina israeliana ha intercettato le imbarcazioni tra il 1° e il 3 ottobre, in acque internazionali, secondo gli organizzatori e Amnesty International, che parlano di “operazione illegale”.

Israele sostiene invece che i natanti abbiano violato una zona proibita e che “nessun aiuto umanitario” sia stato trovato a bordo. Secondo la polizia israeliana, oltre 470 persone sono state arrestate, con le prime espulsioni iniziate il 2 ottobre.

Dopo la partenza di Thunberg e dei suoi compagni, 138 attivisti restano ancora detenuti in Israele, ha riferito il ministero degli Esteri.