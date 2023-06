Home > Askanews > L'arrivo di Lula in Vaticano per l'udienza con il Papa L'arrivo di Lula in Vaticano per l'udienza con il Papa

Città del Vaticano, 21 giu. (askanews) – L’arrivo del presidente della Repubblica Federale del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, in Vaticano per incontrare Papa Francesco. Da quanto si apprende Lula ha rivolto al Pontefice un invito ufficiale per partecipare in Brasile alla festa in onore della Madonna di Nazareth che si svolgerà a ottobre. Da parte sua Francesco ha donato al presidente Lula una fusione in bronzo intitolata “La pace è un fiore fragile”. Dopo l’incontro al Quirinale con Sergio Mattarella e l’udienza con il Papa, Lula sarà poi ricevuto dalla premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

