L'arrivo di Mattarella, Meloni e Fontana ai funerali di Ratzinger

Roma, 5 gen. (askanews) – Arrivata a Piazza San Pietro per i funerali del Papa emerito la delegazione ufficiale italiana formata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vice-presidente del Senato Maurizio Gasparri (in rappresentanza del presidente Ignazio La Russa impossibilitato per un leggero stato influenzale), il presidente della Camera Lorenzo Fontana e la presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra.