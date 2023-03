Home > Askanews > L'arrivo di Meloni alla Sala consiliare di Cutro per Cdm L'arrivo di Meloni alla Sala consiliare di Cutro per Cdm

Cutro, 9 mar. (askanews) – L’arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Sala consiliare di Cutro per il Consiglio dei ministri convocato nel luogo del naufragio in cui sono morte oltre 70 persone. Prima dell’inizio del Cdm è stata scoperta una targa in ricordo delle vittime all’interno del Palazzo comunale.

