L'arrivo di Meloni e degli altri leader al vertice Nato di Vilnius

Vilnius (Lituania), 11 lug. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al Litexpo di Vilnius in Lituania, per partecipare al vertice dei capi di Stato e di governo della Nato. Al summit per l’Italia partecipano anche i ministri degli Esteri Antonio Tajani e della Difesa Guido Crosetto. Meloni non si è fermata con i giornalisti per il doorstep: “Ci vediamo dopo, domani”, ha detto rivolgendosi ai cronisti.

Tra gli altri leader, il primo ad arrivare e ad aprire la passerella delle delegazioni, dopo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, è stato il “padrone di casa”, il presidente lituano Gitanas Nauseda. Sono poi giunti a Litexpo, il presidente francese, Emmanuel Macron, il premier canadese Justin Trudeau, il premier ungherese Viktor Orbàn e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Anche il presidente turco Erdogan è arrivato passando davanti ai giornalisti e cameramen senza rilasciare dichiarazioni.