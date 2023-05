Home > Askanews > L'arrivo di Ursula von der Leyen in Ucraina per la Festa dell'Europa L'arrivo di Ursula von der Leyen in Ucraina per la Festa dell'Europa

Kiev, 9 mag. (askanews) – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è tornata in Ucraina per celebrare la Festa dell’Europa. Una visita ufficiale dall’alto valore simbolico, che cade nel giorno in cui a Mosca va in scena la Parata della Vittoria, con cui ogni anno si celebra la sconfitta dei nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Von der Leyen ha viaggiato in treno di notte dalla Polonia fino a Kiev per vedere il presidente ucraino Zelensky. “Bello essere di nuovo a Kiev – ha scritto sui social la presidente – dove i valori che ci stanno a cuore vengono difesi ogni giorno. Quindi è un posto così adatto per celebrare il giorno dell’Europa”.

