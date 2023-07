Londra, 10 lug. (askanews) – Davanti all’entrata di Downing Street tappeto rosso per l’arrivo del presidente Usa Joe Biden. Ad attenderlo “Larry the cat”, il celebre gatto che vive nella residenza del primo ministro britannico. Dopo essersi messo in posa a favore dei fotografi è stato portato dentro dallo staff, fra i fischi dei presenti.