L’arte resiste a Odessa con i gatti patriottici

Milano, 14 apr. (askanews) – Gatti patriottici come segno di resistenza e di ironia. Un’arteria della città di Odessa è tappezzata di murales che raffigurano dei gatti: uno grande come Godzilla che stritola aerei e tank russi, un altro con un bazooka in mano e un altro ancora che sorride, fiero.

Sono opera di un collettivo di street artist locali che a loro modo voglono rispondere così all’invasione russa e all’attacco di una città strategica per Mosca.

“Odessa è una vittà portuale ed è piena di gatti. I nostri gatti sono patriottici”, ha spiegato Matroskin del collettivo artistico LBWS.

“E’ importante prendere una posizione ormai. Non si può più vivere a parte, bisogna scendere in campo. Viaggiamo tutti nella stessa direzione, verso la vittoria. Ciascuno al suo posto, noi facciamo la nostra parte. Alcuni sono volontari, altri militari. Noi – sottolinea – dipingiamo dei gatti patriottici”.

Nonostante l’attacco russo dal mare, le bombe e le barricate in questa città strategica sul mar Nero, la gente resta positiva come è sempre stato nello spirito degli abitanti di Odessa.

“Ciascuno continua a vivere la propria vita ad Odessa. Questa è la differenza fondamentale con altre città. Odessa sa vivere, è la città del sorriso, è uno stile di vita. Ridere del nemico è molto più divertente e lo danneggia di più rispetto alla paura”, spiega il giornalista Mikhail Beyzerman.

“Oggi io, i miei amici, chi mi circonda, i miei pazienti, siamo sopravvissuti un altro giorno. Oggi posso pagarmi un cappuccino. Cosa succederà domani? Ebbene, non ci sarà forse un domani”, dice lo psicologo Alex Krugliachenko.