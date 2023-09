L’artista Elio, 'fiero ambassador di 'Stay Alive' e di salvare vite'

Roma, 7 set. (Adnkronos Salute) - "Ambassador è un titolo molto più prestigioso di un semplice testimonial. Io sono molto fiero di essere Ambassador per Danacol e sono ancora più fiero di avere la possibilità di 'salvare' vite umane perché in fin dei...

Roma, 7 set. (Adnkronos Salute) – "Ambassador è un titolo molto più prestigioso di un semplice testimonial. Io sono molto fiero di essere Ambassador per Danacol e sono ancora più fiero di avere la possibilità di 'salvare' vite umane perché in fin dei conti, spingendo le persone a fare prevenzione si salvano tantissime persone dalla possibilità di un infarto che è una delle cause principali di morte, soprattutto negli uomini sopra una certa età". Così, con una battuta, l’artista Elio, commenta il suo ruolo, a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova campagna ‘Stay Alive’, lanciata da Danacol di Danone in collaborazione con la Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione cardiovascolare per scoprire i 7 rischi di malattia, attraverso un percorso di salute.

"Confesso – ricorda Elio – di aver condotto, in passato, uno stile di vita che mi ha portato verso l'infarto. Da molto tempo, ormai, conduco uno stile di vita impeccabile. L'unico ostacolo è stato qualche mese fa – sottolinea, strappando un sorriso – quando per realizzare il nuovo spot di Danacol ho fatto come i grandissimi attori di Hollywood: per entrare nel personaggio del potenziale infartuato, sono aumentato volontariamente di molti chili".