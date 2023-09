Hanno investito un ciclista che pedalava ai bordi della strada, per puro divertimento, filmando con il cellulare. Un 17enne è stato arrestato a Las Vegas.

Las Vegas, investono ciclista mentre girano un video: arrestato 17enne

Hanno investito e ucciso un ciclista che stava pedalando ai bordi della strada, per divertimento. “Sei pronto?” ha chiesto il conducente 17enne al passeggero, che ha ripreso tutta la terribile scena con il suo cellulare. Andreas Probst, 64 anni, capo della polizia in pensione a Las Vegas, è stato investito alle spalle e sbalzato in aria, prima di cadere a terra. Il video dell’incidente provocato lo scorso 14 agosto è circolato sui social network e gli inquirenti hanno poi rintracciato i due adolescenti, arrestando il conducente, accusato anche di furti di auto. Il 17enne è accusato di omicidio, visto che avrebbe colpito intenzionalmente Probst, mentre per il passeggero non ci sarebbero accuse, anche se apparentemente ha incoraggiato l’autista a commettere il fatto.

Las Vegas, investono ciclista e riprendono la scena: morto 64enne

L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 6 del mattino, mentre il ciclista stava facendo il suo abituale giro mattutino. Probst è stato portato d’urgenza all’University Medical Center, dove purtroppo è arrivato già morto. Taylor Probst, figlia della vittima, ha detto al Review-Journal di aver ricevuto un avviso dall’Apple Watch di suo padre che indicava che era caduto. Si è precipitata sul luogo dell’incidente con la madre, ma quando sono arrivati l’uomo era già stato trasportato in ospedale.