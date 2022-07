Las Vegas, scontro tra due aerei da turismo: quattro morti

Quattro persone sono morte a causa dello scontro tra due aerei a Las Vegas: l'incidente si è verificato presso l'aeroporto cittadino.

Tragedia a Las Vegas, dove si è verificato uno scontro tra due aerei da turismo che ha causato un bilancio di quattro morti. L’incidente è avvenuto a mezz’aria in un aeroporto della città secondo quanto riferito da funzionari e media locali.

Scontro tra due aerei a Las Vegas

Stando alle prime ricostruzioni della Federal Aviation Administration (Faa), un aereo Piper PA-46 monomotore si stava preparando ad atterrare all’aeroporto di North Las Vegas, nello Stato americano del Nevada, quando si è scontrato con un Cessna 172 monomotore.

Questi i dettagli dell’accaduto: “Il Piper si è schiantato in un campo a est della pista 30-Destra e il Cessna è caduto in uno stagno di ritenzione idrica.

Due persone erano a bordo di ogni aereo“. Lo schianto non ha purtroppo fatto registrare sopravvissuti e tutti e quatto i passeggeri dei velivoli sono deceduti sul colpo. Le loro identità e generalità non sono ancora state rese note. La FFA ha riferito che è in corso un’indagine per capire le cause dell’incidente.