LaSabri, matrimonio da favola per la youtuber: in riva al mare, con tanto di "partitina a biliardo".

LaSabri Gamer, una delle youtuber più amate di sempre, si è sposata con il compagno Pika Palindromo. Il matrimonio è andato in scena in una location da favola, che ha fatto impazzire i fan, ovvero l’arcipelago delle Mauritius, in pieno Oceano Indiano.

Matrimonio da favola per LaSabri Gamer e il compagno Pika Palindromo. Entrambi star del web, i due avevano annunciato da tempo che le nozze si sarebbero celebrate in una location unica, ovvero l’arcipelago delle Mauritius. All’anagrafe Sabrina Cereseto, la youtuber ha condiviso con i fan alcuni attimi delle nozze e ha annunciato che a breve arriverà un video a dir poco esilarante.

LaSabri ha detto sì con il pancione

LaSabri ha detto “sì” al suo principe azzurro con un look davvero particolare. Protagonista, neanche a dirlo, il suo bellissimo pancione. A breve, infatti, Sabrina e Pika Palindromo diventeranno genitori di un bel maschietto. La youtuber ha indossato un abito bianco scollato, con inserti in pizzo trasparente. Al collo, un bel papillon azzurro, identico a quello del marito. I due, per stessa ammissione della Cereseto, hanno deciso di sfoggiare qualcosa di celeste quando hanno scoperto il sesso del primogenito.

Matrimonio in riva al mare e partitina a biliardo

Un vero e proprio matrimonio da favola, che è stato celebrato in riva al mare, con i familiari e gli amici più intimi. Anche il banchetto è andato in scena in spiaggia, mentre dopo il pasto si sono concessi tutti una “partitina a biliardo“.