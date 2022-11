Lascia il figlio di 5 anni da solo in casa per andare al bar: mamma arrestata

Una mamma ha lasciato il figlio di soli 5 anni da solo in casa per andare al bar. La donna è stata arrestata.

Una donna è stata arrestata negli Stati Uniti per aver lasciato il figlio di soli 5 anni da solo in casa per recarsi al bar. La 23enne è stata accusata di guida in stato di ebbrezza e abuso di minori.

Clare Margaret Meacham, di 23 anni, ha lasciato il figlio di cinque anni da solo a casa per diverse ore, per andare a bere al bar. La donna è stata arrestata con l’accusa di guida in stato di ebbrezza e abuso di minori dopo che l’ha polizia l’ha sorpresa ubriaca alla guida e ha scoperto che aveva lasciato il figlio a casa da solo. La donna era uscita nel primo pomeriggio per recarsi in un bar a bere e aveva deciso di lasciare il figlio di 5 anni a casa da solo.

Le urla del bambino si sentivano dall’esterno

La donna è stata sorpresa in stato di ebbrezza alla guida ed è stata arrestata, ma mentre veniva portata via dagli agenti ha dichiarato che aveva lasciato il figlio a casa da solo. La 23enne sembrava confusa, come se non fosse sicura che il bambino fosse in casa. I poliziotti sono andati a controllare. Quando sono arrivati hanno sentito le urla del bambino dall’esterno dell’abitazione. La donna ha spiegato di averlo lasciato nel box, ma non ricordava altro.

Fortuantamente il piccolo stava bene ed è stato affidato ad un familiare.