La sorella della sua ex "centra" un jackpot da 61 milioni di sterline e divide in famiglia: lascia la fidanzata e lei subito dopo vince la lotteria

Una storia che arriva dal Regno Unito e che ha quel tono un po’ assurdo della “giustizia” di ritorno, una storia per cui lui lascia la fidanzata e lei subito dopo vince la lotteria e diventa milionaria. Il giocatore di rugby britannico Daniel White ha raccontato la sua tragicomica vicenda risalente a qualche anno fa e non ha nascosto di aver provato un sottile pentimento per quel gesto.

Lascia la fidanzata che vince alla lotteria

Pochi mesi dopo averla lasciata la fidanzata di Daniel Courtney Davies aveva vinto ben 61 milioni di sterline alla lotteria EuroMillions. E nel raccontare questa vicenda oggi il 27enne giocatore di rugby in Gran Bretagna non nasconde un filo di rammarico. I due si erano conosciuti da adolescenti alla Monmouth Comprehensive School, in Galles ma l’amore sbocciato in età giovanile era finito dopo qualche anno. Ha raccontato ai media Daniel: “Era una storia d’amore tra scuola e adolescenza che era appena finita.

Avevamo interessi diversi e amici diversi”.

Il super bingo della sorella di Courteney

Qualche mese dopo notizia: la sorella di Courtney Stephanie aveva acquistato un biglietto vincente della lotteria dal tabaccaio e la vincita era stata di 61.102.442,90 di sterline. La sorella poi aveva deciso di dividere la cifra con la famiglia, sorella inclusa. Ha spiegato Daniel: “Quel giorno il mio telefono è impazzito, i miei amici mi scrivevano se mi ero messo a piangere quando lo avevo scoperto“.

Poi la chiosa sincera: “Ho messo la testa tra le mani. Sono felice per loro, ma ovviamente sento che avrei potuto essere anche io parte di quella vincita“.