Lascia la figlia di 3 anni da sola in casa e va ad aggredire l'ex compagna

Un 39enne di origini rumene residente nel Comasco ha lasciato la figlia di 3 anni sola in casa, per andare ad aggredire la sua ex compagna.

La 27enne, mamma della piccola, è stata insultata, picchiata e trascinata per i capelli. La loro bimba, nel frattempo, è stata lasciata senza la presenza di un adulto per oltre un’ora. Giunti sul posto, i carabinieri hanno tovato la bambina raggomitolata sul divano, impaurita e in preda a una crisi di pianto. I militari hanno provveduto ad arrestare il 39enne, riportando la bambina tra le braccia della madre.

Lascia la figlia sola in casa e aggredisce l’ex compagna: le dinamiche

La 27enne, brianzola, si trovava sotto casa dell’ex compagno per riprendersi la figlioletta, che aveva trascorso la giornata col genitore. Secondo quanto informa FanPage, l’uomo, ubriaco, le avrebbe urlato dalla finestra: “Se mi faccio male io ti fai male pure tu”. In seguito sarebbe uscito da casa scagliandosi violentemente contro la sventurata.

L’intervento dei carabinieri

La 27enne è riuscita a salvarsi effettuando una “chiamata muta” al 112.

Una volta giunti sul posto, i militari hanno separato i due e bloccato l’ex compagno della ragazza. Recuperata anche la bambina, che era stata lasciata in casa sola e in lacrime dale padre violento.