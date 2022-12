Una donna di Torino è stata denunciata per abbandono di minore dopo che ha lasciato la figlia da sola in casa, che ha gattonato fino al marciapiede.

Lascia la figlia sola in casa, lei gattona fino al marciapiede: denunciata per abbandono di minore

Una donna di origini marocchine è stata denunciata per abbandono di minore dai carabinieri di Nichelino, in provincia di Torino. Secondo quanto riferito a Fanpage.it dai militari, la donna era uscita di casa per andare a prendere gli altri due figli a scuola. “La signora ha inavvertitamente lasciato la porta aperta e un’altra figlia, di meno di due anni, è riuscita ad uscire sul marciapiede” hanno spiegato.

A notare la presenza della piccola sono stati i vicini di casa, che hanno chiamato il 112 invece di metterla al sicuro. Una pattuglia si è subito recata sul posto.

Bimba raggiunge il marciapiede gattonando

“La piccola era sul marciapiede, ma non correva nessun pericolo imminente. Stava gattonando a pochi metri dalla porta. Noi siamo stati chiamati perché, molto probabilmente, i vicini di casa non sapevano a chi appartenesse la bambina.

A quel punto non abbiamo potuto fare altro che denunciare la mamma, che non avrebbe dovuto lasciare la porta aperta” hanno spiegato gli agenti. I carabinieri hanno sottolineato che la piccola era lontana dalla sede stradale e che non era in pericolo al momento dell’intervento.