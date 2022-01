Lascia il lavoro per seguire i suoi sogni. James Kerslake, 42enne londinese, ha deciso di stravolgere la sua vita per sempre.

Lascia lavoro da 200mila sterline l’anno per inseguire i suoi sogni. La storia di James Kerslake, 42enne londinese, che alla stampa ha dichiarato di aver sempre voluto gestire il suo business ma che è invece finito per lavorare nella finanza.

Lascia il lavoro per inseguire i suoi sogni

Secondo quanto riportato da My London, Kerslake era riuscito a fare carriera nella finanza, arrivando ad ottenere uno stipendio da 200mila sterline l’anno. Dopo una vacanza a Ibiza, si è reso conto di aver rinunciato agli obiettivi che si era posto nella vita e così ha deciso di stravolgerla.

Lascia il lavoro per i sogni: “Ora sono veramente felice”

James Kerslake ha quindi scelto i sogni, aprendo la sua azienda di cocktail.

Il suo business si sta fortificando e anche se lui ammette di avere qualche difficoltà finanziaria, ha dichiarato di non voler tornare indietro e di non essere mai stato così felice in vita sua.

Lascia il lavoro per seguire i propri sogni e vivere il business dei cocktail

“È una sensazione strana lasciare il lavoro di sempre per inseguire i sogni. Volevo fare soldi ed essere indipendente ma non ho retto”, ha detto Kerslake, “Preferisco vivere alla giornata per il prossimo anno, fin tanto che il mio nuovo business cresce”.

La Tom Savano Cocktails ora è una realtà e non più un sogno per l’imprenditore londinese, rimasto folgorato dai tramonti di Ibiza.