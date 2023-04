Lascia 4 figli piccoli in strada solo per fare un dispetto alla moglie

Lascia 4 figli piccoli in strada solo per fare un dispetto alla moglie

Lascia 4 figli piccoli in strada solo per fare un dispetto alla moglie

Brescia, un uomo lascia i suoi 4 figli piccoli in strada, tra cui due neonati, per fare un dispetto alla moglie

Il comportamento dell’uomo è stato a dir poco dannoso e pericoloso per i quattro piccoli, il più grande di loro ha solo tre anni. Fortunatamente i bimbi stanno tutti bene

Padre lascia i 4 figli sul marciapiede

Il padre dei bambini era in lite da tempo con la moglie e nella giornata di oggi 17 aprile ha deciso quindi di lasciare i piccoli sul marciapiede davanti all’ex casa dei suoceri. I bimbi sono stati trovati nei seggiolini per auto.

Leggi anche Polignano a Mare: risolto il giallo del padre e figlio scomparsi

I 4 fratellini stanno bene

Sul posto sono arrivati i carabinieri i quali hanno trovati i bimbi impauriti e infreddoliti. Le forze dell’ordine hanno messo al caldo i piccoli con delle coperte e hanno poi chiamato il 118.

I bambini sono stati poi trasportati in ospedale per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Per fortuna i 4 fratellini stanno tutti in ottime condizioni.

Denunciato per abbandono di minori

Al momento i bimbi sono stati affidati alla loro madre mentre il padre è stato denunciato con l’accusa di abbandono di minori.

In seguito a ulteriori verifiche è stato appurato che i bambini erano tutti figli della coppia italiana che vive in Germania.

Dagli accertamenti è emerso, inoltre, che i piccoli erano stati abbandonati vicino alla casa dei suoceri dell’uomo per disaccordi tra lui e la moglie.

Ti potrebbe interessare Cremona, bambino brasiliano adottato e abbandonato