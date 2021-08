Lasciarsi può essere dolce, con “ophelie” di Oscar Anton

Roma, 2 ago. (askanews) – Dirsi addio è difficile perché in parte è come tradire se stessi. Ma dirsi addio può essere anche dolce se a scrivere la canzone della separazione ci pensa Oscar Anton. “ophelie” è la canzone in cui l’occasione di salutarsi assume un sapore agrodolce.

“Our picture’s on the shelf”, il tema musicale, sono elementi da macchina del tempo che lasciano qualche dubbio anche a chi sta leggendo l’epistola d’addio.

Il groove funky con cui attacca il brano dice già tutto. Si può ballare mentre ci si abbraccia per un ultimo saluto? Oscar risponde di sì scegliendo questo metronomo e questo groove per il suo nuovo singolo. Nei momenti di sospensione c’è anche un sound di chitarra acustica che sa di melanconia iberica, e la cadenza francese dell’inglese cantato dall’artista crea un effetto di esperanto musicale tutto europeo.

La caratteristica di una scelta coraggiosa è quella di centrare l’obiettivo contro ogni pronostico sfavorevole. Qualunque piano di produzione di un videoclip in cui la dicitura fosse: “L’artista canta il brano in mezzo a un prato, e mentre balla e si dimena, la camera lo segue in un piano sequenza che dura per tutta la lunghezza del brano”, saprebbe di fallimento ancor prima di girare. E invece questa è la grande forza dei video realizzati da Oscar Anton: se questo stile è presente in tutte le precedenti produzioni, il video di “ophelie” ripropone la stessa formula vincente. La capacità di interiorizzare la canzone e incarnarla nelle pause studiate, come nei passi di danza di Oscar, è ovviamente il motivo principale per il quale tutta questa semplicità di mezzi rende i suoi video di successo. Rare zoomate, movimenti bruschi di camera, giochi di controluce con la luce solare, sono tutte caratteristiche perfette perché il fulcro dell’azione è Oscar Anton.

L’artista sarà presente alla finale di Battiti Live ad Otranto (LE) in onda su Italia1 il prossimo 10 agosto, presentando il nuovo singolo “ophelie”.

“ophelie” sarà la title track del film “Ancora più Bello”, diretto da Claudio Norza, in tutte le sale cinematografiche dal prossimo 16 settembre.