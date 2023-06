L'assalitore di Annecy sconosciuto alla polizia, 2 bambini sono gravi

Annecy (Francia), 9 giu. (askanews) – C’è preoccupazione per due dei quattro bambini feriti da un uomo armato di coltello in un parco giochi ad Annecy, nel Sudest della Francia. Hanno fra i 22 mesi e i 3 anni, e per due di loro le ferite sono considerate gravi; colpiti anche due uomini adulti. Mentre in zona è atteso il presidente francese Emmanuel Macron, la polizia indaga sull’aggressore, un uomo di origine siriana, arrivato dalla Svezia 8 mesi fa, che aveva chiesto asilo politico.

“Il sospetto è sotto la custodia della polizia di Annecy, è sconosciuto alle forze dell’ordine e come ho già detto secondo le informazioni in nostro possesso non c’è nulla che suggerisca un movente terroristico”, ha ribadito la pm di Annecy Line Bonnet-Mathis.

L’ex moglie, rimasta in Svezia, in una intervista alla Afp ha spiegato che l’uomo aveva lasciato il paese scandinavo per non aver ottenuto la cittadinanza.

Alcuni video sui social mostrano che quando l’uomo ha tirato fuori il coltello al grido di “in nome di Gesù”, qualcuno ha provato a reagire per fermarlo, come un ragazzo con zaino che si vede nelle immagini, ma senza successo.