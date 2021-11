L’asta delle leggende: da Eric Clapton a Elvis e Kurt Cobain

New York, 16 nov. (askanews) – Ci sono la chitarra di Eric Clapton, le scalette scritte a mano da Kurt Cobain, la giacca Versace di Whitney Houston. Sono solo alcuni dei cimeli musicali che vanno all’asta a New York il 19 e 20 novembre.

Lo strumento di Clapton, una chitarra acustica Martin D-45 del 1968 è il pezzo forte dell’edizione di quest’anno di “Icons & Idols: Rock ‘N’ Roll” di Julien’s Auctions che comprende circa 1.000 pezzi e si svolgerà all’Hard Rock Cafe di Manhattan.

“Risale alla fine degli anni ’60, inizio anni ’70, quando era con Derek and the Dominos, la suonò alla loro prima performance al Lyceum Theater di Londra nel giugno del 1970. Stimiamo che il suo valore sia tra i 300.000 e i 500.000 dollari” ha detto Martin Nolan, direttore esecutivo, Julien’s Auction.

Per i collezionesti e i fan è un’asta da non perdere: oltre agli strumenti, come le chitarre di Elvis Presley, Dave Gilmour, Eddie Van Halen, Bono degli U2, ci sono incredibili abiti di concerti, video ed eventi indossati da Katy Perry, Amy Winehouse, Madonna e Michael Jackson.