Lastra a Signa, uomo morto schiacciato dalla propria auto: aveva 65 anni

Un uomo di 65 anni è morto schiacciato dalla sua stessa auto a Lastra a Signa: il veicolo lo ha travolto mentre stava aprendo un cancello.

Tragedia a Lastra a Signa, comune in provincia di Firenze, dove nella giornata di mercoledì 8 dicembre 2021 un uomo di 65 anni è morto dopo essere stato schiacciato dalla sua stessa auto. Inutile l’intervento dei sanitari giunti tempestivamente sul posto.

Uomo morto schiacciato dall’auto a Lastra a Signa

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 10:30 in località Piandaccoli. Secondo le prima ricostruzioni la vittima sarebbe scesa dall’auto per aprire un cancello, quando il veicolo, per cause in corso di accertamento, si sarebbe mosso improvvisamente colpendolo.

L’impatto è stato così violento da provocare all’uomo ferite mortali che non gli hanno lasciato scampo. A nulla è infatti servita l’immediata chiamata ai sanitari del 118 da parte di chi ha assistito all’incidente: i tentativi di rianimazione da parte degli operatori si sono rivelati vani a causa della gravità dei traumi riportati e i volontari non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul colpo.

Uomo morto schiacciato dall’auto a Lastra a Signa: indagini in corso

Presenti sul posto anche Carabinieri, Polizia municipale e Vigili del fuoco. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e capire cosa abbia provocato il movimento del veicolo, se un freno a mano mal inserito o altri motivi.