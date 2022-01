Latina, bimba di 7 anni investita mentre va a scuola: ricoverata in gravi condizioni

Una bimba di 7 anni è stata investita da una vettura a pochi metri da scuola: l'incidente ha avuto luogo in mattinata a Latina.

Paura a Latina, dove una bimba di 7 anni è stata investita da una Fiat Punto mentre si stava recando a scuola: l’impatto con la vettura l’ha fatta sbalzare di diversi metri e si trova ora in ospedale in gravi condizioni.

Bimba di 7 anni investita a Latina

I fatti si sono verificati nella mattinata di martedì 25 gennaio 2022 poco prima dell’inizio delle lezioni. Secondo quanto ricostruito, la bimba si trovava in via Cilea insieme alla mamma per recarsi a scuola quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, un’auto guidata da un uomo l’ha travolta. A seguito dell’urto e dello sbalzo di diversi metri, è finita riversa sull’asfalto davanti agli occhi della madre.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno fornito le prime cure alla piccola per poi trasferirla urgentemente all’ospedale Santa Maria Goretti. Stando a quanto si apprende, sarebbe qui ricoverata in gravi condizioni a causa dei traumi riportati.

Bimba di 7 anni investita a Latina: indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre al personale sanitario, anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Costoro hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e stanno vagliando la posizione dell’automobilista per accertare eventuali responsabilità.