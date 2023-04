In una scuola di Latina è stato denunciato un caso di bullismo. Una classe è indagata per stalking e istigazione al suicidio.

Bullismo a scuola a Latina: una classe indagata

In una scuola di Latina è stato denunciato un terribile caso di bullismo. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati una classe intera, formata da 12 ragazzi e da 3 ragazze. Sono indagati per stalking e istigazione al suicidio. La vittima sarebbe una ragazzina di 13 anni, che è stata presa di mira dai bulli, che hanno creato una chat per insultarla e offenderla. Umiliazioni continue e prove da svolgere contro la compagna di classe.

La denuncia della madre della vittima

La 13enne aveva iniziato ad arrivare tardi in classe per non incontrare nessuno nei corridoi. La madre, che ha notato nel registro elettronico i continui ingressi in ritardo, nonostante la accompagnasse tutti i giorni puntuale, ha iniziato ad insospettirsi. Alla fine una ragazza che faceva parte di quel gruppo, stanca di tutto quell’odio, si è distaccata e ha raccontato tutto alla 13enne, aiutandola a denunciare. La Procura di Latina ha aperto un’inchiesta per stalking e istigazione al suicidio.