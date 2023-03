Latina, carabiniere di 58 anni uccide direttore di un albergo: ferita una donna

Ha fatto ingresso nella hall di un hotel, poi con un colpo d’arma da fuoco ha colpito il direttore dell’albergo e ferito una donna. È successo a Suio Terme, frazione di Castelforte, comune della provincia di Latina. Sarebbero ancora diversi i dettagli della vicenda sui quali fare luce a cominciare dalle motivazioni che hanno portato a questo drammatico gesto. Pare infatti che possano essere legate a ragioni passionali. L’aggressore è un Carabiniere di 58 anni.

Carabiniere uccide un uomo: prima la fuga poi si costituisce

Stando a quanto riporta la testata “La Repubblica”, il militare, Giuseppe Molinari di 58 anni, dopo aver compiuto il folle gesto era salito a bordo del suo mezzo, quindi si era dato inizialmente alla fuga dirigendosi verso Capua. Tuttavia, poco dopo aver preso questa decisione, ha scelto di costituirsi. Gli uomini del comando provinciale di Caserta sono al lavoro al fine di ricostruire la vicenda.

Gravi le condizioni della donna

Nel frattempo c’è apprensione circa le condizioni di Miriam Mignano, la donna rimasta ferita. Quest’ultima – si apprende ancora – è stata trasportata all’ospedale Gemelli di Roma in prognosi riservata. La donna sarebbe tuttavia in condizioni molto gravi. Ogni sforzo sarebbe stato infine purtroppo vano per la vittima, il direttore dell’albergo Gianni Fidaleo.