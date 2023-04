Latisana (UD), uomo investito da un treno: forse si è suicidato

Ennesimo suicidio dall’inizio dell’anno. O almeno sembra. Nella prima mattinata di oggi, martedì 11 aprile 2023, un uomo è stato investito da un treno nel tratto ferroviario compreso tra Portogruaro e Fossalta, tra il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia. Sembra si tratti di un gesto volontario, in corso le indagini.

I dettagli dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 06:30. Non sono note le generalità della vittima né ancora chiare le circostanze esatte dell’incidente: in corso le indagini da parte delle autorità per stabilire con certezza la dinamica dei fatti e la natura del gesto. Scattato l’allarme, sono prontamente intervenuti sul posto i soccorsi con i sanitari del Suem e la Polizia ferroviaria: purtroppo, al loro arrivo, per l’uomo investito non c’era più niente da fare e i sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Stando alle primissime indiscrezioni si tratterebbe dunque di un gesto volontario da parte della vittima.

Disagi alla circolazione ferroviaria

Fino a 2 ore di ritardo per treni regionali (limitazioni di percorso e cancellazioni) e ad alta velocità (maggiori tempi di percorrenza fino a 140 minuti). Disagi sulla linea ferroviaria tra Venezia a Trieste. Trenitalia ha comunicato sul proprio sito ufficiale le irregolarità dei servizi, rientrata tuttavia già intorno alle 09:30, dopo il via libera dell’autorità giudiziaria.