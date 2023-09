Latitante arrestato mentre giocava a carte: era ricercato da quasi un anno

Un latitante di 26 anni, ricercato da quasi un anno, è stato arrestato a Catania mentre stava giocando a carte. Si trovava in un monolocale del quartiere San Cristoforo.

Era ricercato da quasi un anno ed è stato arrestato mentre giocava a carte a Catania, in un monolocale nel quartiere San Cristoforo. Il 26enne è stato bloccato dai militari mentre giocava con altri cinque uomini. Fino a questo momento si era sottratto a un provvedimento di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere. A novembre 2022 il giovane era riuscito a sfuggire all’arresto dopo essere stato coinvolto in una vicenda giudiziaria che risaliva al dicembre 2019. Al termine delle indagini e accertate le sue responsabilità, era stato arrestato insieme ad altri indagati con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Nel novembre 2021 l’arrestato aveva fatto richiesta di una concessione da parte dell’autorità giudiziaria di scontare il resto della pena in una comunità terapeutica ma dopo una revisione delle sue condizioni di detenzione e l’emissione di un provvedimento di aggravamento della misura a cui era sottoposto, era stato deciso che doveva tornare in carcere. L’uomo si sarebbe reso irreperibile e avrebbe fatto perdere le sue tracce per quasi un anno, nascondendosi nel monolocale dove è stato arrestato. Dopo essere stato preso dai carabinieri è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Piazza Lanza.