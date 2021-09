Il Ministero della Salute ha ritirato diversi lotti di latte parzialmente scremato di diverse marche per rischio chimico.

Sono ben 12 i richiami di latte parzialmente scremato a causa di rischio chimico. L’allarme arriva dal Ministero della Salute che, sul suo sito istituzionale ha reso noto che il motivo del richiamo è legato alla presenza di sostanze inibenti, ossia sostanze ad azione antimicrobica o batteriostatica.

Per tale motivo il Ministero ha messo in guardia i cittadini invitandoli a non consumare tali prodotti. Vediamo insieme quali sono i marchi coinvolti.

Latte parzialmente scremato ritirato, i marchi coinvolti

Bianco Friuli, Cadorno, Blanc, Io Fvg… sono solo alcuni dei marchi coinvolti in questo maxi richiamo disposto dal Ministero della Salute. Si tratta nello specifico di bottiglie di latte fresco che sono state prodotte in un unico stabilimento ossia dalla Latte Vivo Srl di via Lombardia 2 a Tavagnacco in provincia di Udine.

Il marchio di identificazione di tale stabilimento è IT 06 33 CE.

Latte parzialmente scremato ritirato, i lotti interessati

Ecco quali sono i lotti di latte ai quali prestare attenzione:

Latte parzialmente scremato “Bianco Friuli” : numero di lotto 12-09-21, data di scadenza 12 settembre 2021. Formato di vendita: cartone da 1 litro

numero di lotto 12-09-21, data di scadenza 12 settembre 2021. Formato di vendita: cartone da 1 litro Latte parzialmente scremato “Cadoro”: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza: 12 settembre 2021 e Formato di vendita: bottiglia pet da 1000 ml.

numero di lotto 12-09-21, data di scadenza: 12 settembre 2021 e Formato di vendita: bottiglia pet da 1000 ml. Latte parzialmente scremato “Carso”: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza 12 settembre 2021. Formato di vendita bottiglia pet da 1000 ml.

numero di lotto 12-09-21, data di scadenza 12 settembre 2021. Latte parzialmente scremato “Coderno”: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza: 12 settembre 2021 e formato di vendita: bottiglia pet da 1000 ml.

numero di lotto 12-09-21, data di scadenza: 12 settembre 2021 e formato di vendita: bottiglia pet da 1000 ml. Latte parzialmente scremato “Latte Vivo”: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza del 12 settembre 2021 e formato di vendita cartone da 500 e da 1000 ml.

numero di lotto 12-09-21, data di scadenza del 12 settembre 2021 e formato di vendita cartone da 500 e da 1000 ml. Latte parzialmente scremato “Mungi e Bevi”: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza: 12 settembre 2021 e formato di vendita cartone da 1000 ml

numero di lotto 12-09-21, data di scadenza: 12 settembre 2021 e formato di vendita cartone da 1000 ml Latte parzialmente scremato “Cadorno ti conviene”: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza 12 settembre 2021 e formato di vendita cartone da 1000 ml.

numero di lotto 12-09-21, data di scadenza 12 settembre 2021 e formato di vendita cartone da 1000 ml. Latte parzialmente scremato “Affresco Alta Levità”: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza 12 settembre 2021 e formato di vendita bottiglia pet da 1 litro

numero di lotto 12-09-21, data di scadenza 12 settembre 2021 e formato di vendita bottiglia pet da 1 litro Latte parzialmente scremato “Blanc”: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza 12 settembre 2021 e formato di vendita rappresentata dalla bottiglia pet da 1 litro e dal cartone da 500 ml.

numero di lotto 12-09-21, data di scadenza 12 settembre 2021 e formato di vendita rappresentata dalla bottiglia pet da 1 litro e dal cartone da 500 ml. Latte parzialmente scrematoIo “Fvg” : numero di lotto 12-09-21, data di scadenza 12 settembre 2021 e formato di vendita bottiglia pet da 1000 ml.

numero di lotto 12-09-21, data di scadenza 12 settembre 2021 e formato di vendita bottiglia pet da 1000 ml. Latte parzialmente scrematoIo “Latteria Cividale”: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza 12 settembre 2021 bottiglia pet da 1000 ml.

numero di lotto 12-09-21, data di scadenza 12 settembre 2021 bottiglia pet da 1000 ml. Latte parzialmente scrematoIo “Lessinia”: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza 12 settembre 2021 bottiglia pet da 1 litro che dal cartone da 500 ml.

Latte parzialmente scremato ritirato, richiamato anche lo Yogurt Greco Kalos

Sempre per rischio chimico, è stato richiamato lo yogurt greco Kalos nei gusti Mirtillo e mela e cannella. Il formato interessato è quello da 150 g.