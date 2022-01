L’Attimo Fuggente a Teatro parla anche ai ragazzi di oggi

Milano, 11 gen. (askanews) – L’Attimo Fuggente a trent’anni dal debutto cinematografico, è una pietra miliare nell’esperienza e nella formazione di migliaia di persone in tutto il mondo. L’emozionante versione teatrale è in tour in tutta Italia, a Milano al Tam Teatro Arcimboldi il 14 e 15 gennaio 2022. Un convincente Ettore Bassi guida i giovani alla scoperta della poesia nei panni del professor Keating. Un messaggio il suo che resta sempre attuale

“Oggi più che mai i ragazzi hanno bisogno di riscoprire la bellezza, l’unicità, l’identità, il valore delle cose, della bellezza e dell’individualità in quanto tesoro prezioso e unico.

E’ un insegnamento eterno. Io mi sento sempre responsabile di quello che dico la sera sul palco perchè questi sono valori nei quali credo fermamente e immagino che mentre li dico tocchino anche solo una delle anime dei ragazzi che mi stanno guardando e sarebbe raggiungere un obiettivo grande”.

Reso indimenticabile da Robin Williams, il professore Keating è capace di insegnare ai giovani studenti un nuovo approccio allo studio e alla vita, Ettore Bassi prova a immaginare cosa avrebbe fatto Keating al tempo della dad e della pandemia.

Il professor Keating si farebbe una grande risata e organizzerebbe a turno Dad collettive ogni giorno a casa di uno studente diverso, mentre lui rimane in classe magari sulla cattedra in collegamento. Ma intanto i ragazzi continuerebbero a stare insieme e a riunirsi e a condividere spazio e tempo questa è la cosa più importante. Il professor Keating si attiverebbe per metterli nelle condizione di poter vivere al meglio questa situazione veramente difficile.

Resta memorabile la scena finale in cui l’intera classe di Keating dà l’addio al professore, salutandolo in piedi sui banchi con “O capitano! Mio capitano!”. L’auspicio è che i giovani incontrino insegnanti capaci di muovere le coscienze e di guidarli in un percorso di crescita.