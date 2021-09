“L’attimo vincente”: a Trento torna il Festival dello Sport

Milano, 16 set. (askanews) – Il “Festival dello Sport 2021” riapre per Trento la stagione dei grandi eventi “in presenza”. Dopo l’edizione DigiLive del 2020, oltre ducento ospiti – tra atleti, tecnici ed esperti provienienti da tutto il mondo – parteciperanno agli appuntamenti che dal 7 al 10 ottobre animeranno le strade e le piazze della città, all’insegna – va ricordato – della sicurezza. “Finalmente il Festival dello Sport torna in presenza: una opportunità unica per il nostro Trentino – dice Roberto Failoni, assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo della Provincia Autonoma di Trento – Il nostro territorio è una palestra a cielo aperto e questo evento con grandi campioni è per noi un’occasione per far conoscere ulteriormente il nostro Trentino.

E’ anche un momento in cui lo Sport ci ricorda

l’importanza di muoverci in sicurezza. E quindi vaccinatevi, vaccinatevi più che potete perché fare sport in sicurezza è fondamentale”.

Con il titolo “L’attimo vincente”, il “Festival dello Sport 2021” – presentato a Milano – offrirà anche l’occasione per approfondire tematiche e necessità che sono alle spalle dei successi sportivi conseguiti dagli atleti italiani in questo che possiamo chiamare l’anno magnifico dello sport azzurro.

Mi auguro che in questo momento di grande risultato sportivo i diversi players dello sport italiano, come il Coni, il Ministero dello Sport, trovino una sintesi affinché questi successi, e l’attenzione che hanno generato, non siano momentanei affinchè lo sport, anche lo sport di base, diventi davvero protagonista della nostra vita – dice il campione olimpico Juri Chechi – Non c’è bisogno di vincere medaglie olimpiche per capire che lo sport fa bene a tutti. Bisogna quindi organizzarlo, bisogna investire nelle attività sportive e mi auguro che quindi tutte le istituzioni possano mettersi con calma, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo, a trovare una sintesi affinchè lo sport possa essere aperto e far star bene tutti, giovani e meno giovani”.

Il Festival dello Sport 2021 è organizzato da La Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing, con la collaborazione della Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Apt di Trento, e con il patrocinio del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico.