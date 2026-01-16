L'attivista Masih Alinejad all'Onu affronta il rappresentante iraniano

New York, 16 gen. (askanews) – La giornalista e oppositrice iraniano-americana Masih Alinejad ha affrontato direttamente il rappresentante dell’Iran durante una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, accusando i leader della Repubblica islamica di mettere a tacere il dissenso dopo la repressione delle manifestazioni nel Paese. “Mi rivolgo ora direttamente al rappresentante della Repubblica islamica.

Avete tentato di assassinarmi tre volte”, ha dichiarato Masih Alinejad.

“Ho una mia volontà, ma sono grata al governo americano e alle forze dell’ordine per aver protetto la mia vita. E se non fosse stato per la protezione delle forze dell’ordine, non sarei qui a testimoniare per milioni di persone che stanno affrontando gli stessi assassini, lo stesso regime terroristico nel mio Paese”, ha aggiunto.