L'attore Bruce Willis afflitto da demenza frontotemporale

Los Angeles, 17 feb. (askanews) – L’attore americano Bruce Willis ha la demenza frontotemporale, lo ha annunciato la famiglia. Con una dichiarazione sui social media, i familiari dell’attore hanno affermato che è stato un “sollievo avere finalmente una diagnosi chiara”.

Al 67enne era stata diagnosticata l’afasia – che causa difficoltà nel parlare – nella primavera dello scorso anno che lo aveva costretto a lasciare la recitazione, ma questa patologia è progredita e ora gli è stata data una diagnosi più specifica.

Il comunicato dei familiari continua dicendo che la demenza frontotemporale è la forma più comune di demenza nelle persone sotto i 60 anni. “Oggi non ci sono cure per la malattia, una realtà che speriamo possa cambiare negli anni a venire”.

Willis è diventato famoso negli anni ’80 e ’90 dopo aver recitato in film di successo come Die Hard, The Sixth Sense, Armageddon e Pulp Fiction.

È stato anche nominato per cinque Golden Globe – vincendone uno per Moonlighting – e anche tre Emmy, e ne ha vinti due.

Il comunicato della famiglia prosegue: “Bruce ha sempre creduto nell’uso della sua voce nel mondo per aiutare gli altri e per aumentare la consapevolezza su questioni importanti sia pubblicamente che privatamente. Sappiamo nei nostri cuori che – se potesse oggi – vorrebbe rispondere portando l’attenzione globale sul problema e cercherebbe di aiutare coloro che come lui stanno affrontando questa malattia debilitante “.

La dichiarazione è stata firmata da molti membri della famiglia di Willis, tra cui sua moglie Emma Heming – dalla quale ha due figlie – e dalla sua ex moglie Demi Moore e le loro tre figlie.