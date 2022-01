L’attore Gaspard Ulliel morto a 37 anni in un incidente di sci

Milano, 19 gen. (askanews) – L’attore francese Gaspard Ulliel è morto a 37 anni per le coseguenze di una caduta sulle piste da sci. L’uomo, in vacanza con la famiglia in Savoia, si era scontrato martedì su una pista blu, a La Rosiere sul confine fra Italia e Francia, con un altro sciatore, che non ha riportato gravi conseguenze. Ulliel è stato trasportato con l’elisoccorso nell’ospedale di Grenoble dove è deceduto.

È lo stesso ospedale dove nel 2013 venne ricoverato Michael Schumacher, sempre dopo un incidente sulla pista da sci.

Gaspard Ulliel ha interpretato sul grande schermo Ives Saint-Laurent nel film che raccontava la vita dello stilista e il protagonista di “Fino alla fine del mondo” di Xavier Dolan, film che gli valse il César come migliore attore nel 2017.